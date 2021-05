Centrosinistra: Manfredonia (Acli) a politici, servono ascolto e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla politica chiediamo tre cose: ascolto, alleanza, coraggio. Cercare di ascoltare le associazioni, questo mondo intermedio che cerca di promuovere relazioni positive, progetti sociali. Alleanza perché si devono costruire delle reti tra pubblico e privato, reti che permettono di fare qualcosa di più che da soli. Coraggio di non esprimersi solo con un tweet. Cerchiamo dei politici coraggiosi con obiettivi alti. Soprattuto in questa fase servono progetti lungimiranti". Lo ha detto Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli, nel corso dell'evento le "Parole che non ti aspetti" organizzato dalla rete "Prossima". "Se il raccolto non verrà preso da chi deve maturare un consenso immediato capiamo che può essere un problema, ma è sarebbe un problema peggiore è se le persone non possono sperare in un futuro migliore costruito con intelligenza con le scelte di oggi", ha aggiunto. (Com)