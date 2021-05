Roma: arrestati 4 spacciatori e sequestrate oltre mille dosi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano le attività antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma, sia nelle vie del centro che nelle periferie delle Capitale, e in poche ore hanno portato all’arresto di 4 persone e al sequestro di oltre 1.000 dosi di droga, tra cocaina ed eroina. Ieri sera, due cittadini albanesi, di 24 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati dai carabinieri della stazione Roma Montespaccato mentre si trovavano a bordo di un’autovettura accostata ai margini della carreggiata in via Monti di Primavalle. Fermati e controllati, i connazionali sono stati trovati in possesso di 11 involucri contenenti 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 810 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I due sono finiti in manette e trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)