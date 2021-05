Roma: arrestati 4 spacciatori e sequestrate oltre mille dosi di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette è finito anche una 27enne romana sorpresa dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca mentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia. La donna, fermata e perquisita con l’assistenza di un carabiniere donna, nascondeva, occultate nel reggiseno, 670 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai carabinieri di trovare, nascose all’interno della federa del suo cuscino in camera da letto, altre 330 dosi della stessa droga. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’arrestata è stata portata in caserma, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)