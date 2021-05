Roma: arrestati 4 spacciatori e sequestrate oltre mille dosi di droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 34enne del Senegal trovato a cedere alcune dosi di eroina ad un giovane, nei pressi della fermata metro C Torre Angela in via Casilina. I carabinieri sono intervenuti bloccando il pusher e sequestrando la droga, in totale 8 dosi, e in denaro contante, 475 euro. Identificato anche l’acquirente, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Rer)