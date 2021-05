Germania: Merkel, la nostra Costituzione non ammette l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione tedesca garantisce il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, ma non agli attacchi contro altre confessioni religiose, al razzismo e all’antisemitismo. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante il tradizionale podcast che viene pubblicato ogni sabato, in concomitanza con la Giornata della Costituzione che la Germania celebra domani, domenica 23 maggio. Merkel ha parlato di alcuni incidenti di stampo antisemita avvenuti durante le manifestazioni contro Israele e le nuove violenze in corso a Gaza. “Chiunque esprima odio contro gli ebrei nelle nostre strade, che esprima insulti sediziosi, viola la nostra Legge fondamentale. Tali atti devono essere puniti in modo coerente e con chiare conseguenze per gli autori", ha detto Merkel. La cancelliera ha parlato di "insopportabili osservazioni antisemite in alcune delle manifestazioni dei giorni scorsi" e ha aggiunto: “Sono anche lieta che così tante persone si oppongano a tali tendenze da difendere i valori della nostra Legge fondamentale e la sicurezza della dignità umana. Sono questi concittadini che riempiono di vita le parole della Legge fondamentale, e di questo sono loro grata". (Geb)