Vaticano: il Papa ha nominato monsignor Pascarella nuovo vescovo di Ischia

- Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Ischia monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, unendo in persona Episcopi le Diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Lo fa sapere la Sala stampa della Santa Sede. Monsignor Gennaro Pascarella è nato il 28 marzo 1948 a Cervino, Diocesi di Acerra e provincia di Caserta. Ha compiuto gli studi ginnasiali nel seminario vescovile di Acerra, gli studi liceali-filosofici nel Pontificio seminario regionale San Pio X di Benevento e quelli teologici presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale San Luigi di Posillipo a Napoli, dove ha conseguito la Licenza in teologia morale. È stato ordinato sacerdote il 14 settembre 1974 per la Diocesi di Acerra. All’interno della Conferenza episcopale campana è vicepresidente e vescovo delegato per la pastorale familiare e per la vita. (Civ)