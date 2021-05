Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi troppo assente su tutela e benessere animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la comunicazione del sindaco abbia cercato di mostrare un asserito appoggio degli animalisti, la realtà è molto diversa su quanto la Raggi abbia effettivamente fatto per i nostri amici a quattro zampe". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia. "Come non ricordare la insensata gestione dei canili comunali. Durante la scorsa campagna elettorale, l'allora candidata sindaco aveva dichiarato guerra al sistema delle proroghe ed ai costi esorbitanti che, al comune, costava la gestione di ogni animale e che sembrava intenzionata ad avviare una rivoluzione nel settore - spiega -. Nella realtà invece non sono mancati casi di quadrupedi morti in maniera sospetta, di ambienti scarsamente igienici e di poche adozioni come da noi ripetutamente segnalato sia dopo vari sopralluoghi che attraverso mozioni, interrogazioni, accessi agli atti con interessamento anche dei carabinieri del Nas". (segue) (Com)