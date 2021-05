Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi troppo assente su tutela e benessere animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E come dimenticare le botticelle con i poveri cavalli che sono costretti ad estenuanti camminate sotto il sole cocente - aggiunge Figliomeni -. Anche qui, in campagna elettorale, la cara Virginia aveva promesso che l'abolizione delle botticelle sarebbe stato il primo provvedimento della sua Amministrazione a favore degli animali ma, ancora oggi, siamo in alto mare. Infine i cinghiali, i cui avvistamenti si sono moltiplicati in questi anni, con gli ungulati che, attirati dai rifiuti non raccolti, hanno raggiunto ogni quadrante della città finendo per impossessarsi di strade e giardini condominiali, spazi scolastici, parcheggi e giardini pubblici. Questi sono i risultati della Raggi e se anche la sua delegata al benessere degli animali di Roma Capitale ha deciso di rinunciare all'incarico proprio per la gestione delle botticelle e dei cinghiali, è più che evidente il fallimento su queste tematiche ed è chiaro che non si può nascondere la polvere sotto il tappeto", conclude. (Com)