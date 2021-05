Germania: Schoenbohm (Bsi), ospedali tedeschi sempre più a rischio di attacchi hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali tedeschi potrebbero diventare sempre di più degli obiettivi per gli hacker. Lo ha detto il direttore dell'agenzia di sicurezza informatica tedesca (Bsi), Arne Schoenbohm, al quotidiano “Die Zeit”. Le cliniche tedesche sono state prese di mira da una serie di attacchi informatici negli ultimi cinque anni e Schoenbohm ora sostiene che ci sia "un pericolo maggiore per gli ospedali". Schoenbohm ha affermato che molte aziende tedesche corrono un rischio maggiore di essere prese di mira dagli hacker a causa del lavoro a distanza imposto durante la pandemia di Covid-19. "Molte aziende hanno dovuto mettere in piedi lo smart working in breve tempo", ha affermato il direttore del Bsi, aggiungendo che, di conseguenza, molti dei loro sistemi It sono ancora vulnerabili agli attacchi. "Le aziende spesso colmano le lacune di sicurezza troppo lentamente", ha aggiunto Schoenbohm. (Geb)