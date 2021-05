Covid: Anci, bene accelerazione su vaccini ma serve piano prenotazioni per fasce deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A fronte di un’importante accelerazione del piano vaccinale - cosa assolutamente importante e positiva - dal nostro osservatorio rappresentativo di tutti i Comuni italiani riscontriamo un’evidente e oggettiva difficoltà di accesso alle piattaforme di prenotazione per centinaia di migliaia di persone in condizioni di particolare fragilità e di difficile raggiungibilità, a partire dai senza fissa dimora”. Lo sottolinea Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e delegato Anci al Welfare che, insieme al presidente dell’Associazione Antonio Decaro, ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per segnalare il problema. “Serve urgentemente un piano e indirizzi nazionali per raggiungere questa fascia della popolazione - spiega Vecchi. Siamo disponibili a fornire come comuni il nostro contributo anche informativo. La nostra posizione vuole essere assolutamente costruttiva: poniamo all’attenzione del governo, delle Regioni e del Commissario su questo aspetto con l’obiettivo – precisa Vecchi – di assecondare il ritmo del piano vaccinale nel miglior esito possibile nelle prossime settimane e quindi assicurare la copertura anche della popolazione più esposta”. (Com)