- Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, questa mattina in cui è stata avviata la campagna per le primarie, è stato accolto dagli ambulanti del mercato di Talenti con il commento "Fassina è uno di noi, gli manca solo il furgone". È quanto si legge in un tweet di Roma ventuno. (Rer)