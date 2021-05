Campidoglio: 243 milioni di mancate riscossioni in bilancio, recuperati 51 milioni nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a quasi 243 milioni di euro le mancate riscossioni di tasse nel bilancio del Campidoglio. Su questa cifra, nel 2018, è stata recuperata una somma di 51 milioni di euro pari circa al 20 per cento. È quanto emerge da una delibera, la 22/2021 della Corte dei conti, pubblicata da "Radio Colonna". Si tratta della voce di bilancio inerente ai crediti esigibili e tra cui "ci sono anche somme che risalgono ad oltre 50 anni fa", si legge su "radiocolonna.it". Dal documento della Corte dei conti in cui si analizza la situazione finanziaria del Campidoglio fino al 2019 emergono crediti per i circa ottomila euro risalenti al 1965 per la copertura di Stato di avanzamento dei lavori per il finanziamento di opere, per oltre 29 mila euro, iscritti in bilancio 44 anni fa per una convenzione tra il Comune di Roma e il Ministero degli esteri; e poco più di 127 mila euro per il rimborso di oneri di regolarizzazione della posizione contributiva della Regione Lazio. (segue) (Rer)