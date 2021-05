Difesa: Guerini, grazie a militari italiani per loro impegno in patria e nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È doveroso rivolgere un ringraziamento ai militari italiani per lo straordinario sforzo profuso in Italia per contrastare l’emergenza sanitaria ma anche all’estero dove sono impegnati in varie missioni internazionali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso in occasione del 77mo anniversario della strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero nel comune di Palagano sull’Appennino modenese. “Sono appena rientrato dal Sahel e ho avuto modo di vedere lì, dove sono impegnati i nostri militari, le sofferenze della popolazione civile, guerre, devastazioni, difficoltà ad immaginare, non a costruire ma semplicemente ad immaginare un futuro”, ha detto Guerini, che ha poi rivolto il suo “più sentito apprezzamento, e con esso il ringraziamento di tutti gli italiani” ai militari italiani. (Res)