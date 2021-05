Roma 2021: La Russa (Fd'I), Gasparri per centrodestra? Noi più forti, andrebbe ridiscusso tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maurizio Gasparri è un mio carissimo amico, ma se andassimo sulla logica dei candidati politici, la forza di Fd'I è indiscutibile, e così i nomi non potrebbero ricercarsi altrove, ci sarebbe da ridiscutere tutto e mi pare impossibile". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, in un'intervista al quotidiano Corriere della Sera. "Sulla possibilità di presentarsi con candidati come l'avvocato Michetti ha spiegato che: "Michetti o altro nome, la notorietà ha un'importanza relativa. Quando lanci un candidato la puoi costruire in breve tempo, che però non va sprecato, per questo dobbiamo sbrigarci. La notorietà diventa forza solo se c'è la qualità, sennò non conta nulla. Michetti è persona stimata, ma non è l'unica. Ci sono altri nomi mai usciti". (Rer)