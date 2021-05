Difesa: la Polonia acquisterà 24 droni Bayraktar dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia acquisterà 24 droni Bayraktar dalla Turchia. Lo ha detto il ministro della Difesa nazionale del paese, Mariusz Blaszczak, all’emittente radiofonica polacca “Radio 24”. I droni Bayraktar sono sati scelti per le loro "capacità sorprendenti" e perché "si sono dimostrati efficaci nelle guerre Europa orientale e in Medio Oriente”, ha detto il ministro, secondo cui l'accordo dovrebbe essere firmato durante la visita del presidente polacco, Andrzej Duda, in Turchia che inizierà lunedì. Blaszczak ha affermato, inoltre, che i droni turchi saranno armati con missili anticarro. "Questa è un’arma vera e propria. Il primo set andrà all'esercito polacco tra un anno, nel 2022", ha annunciato il ministro. Blaszczak ha riferito che, oltre ai droni, la Polonia sta acquistando dei "pacchetti di logistica e formazione" e il servizio di manutenzione. "Le Forze armate polacche riceveranno armi sinora mai utilizzate dai nostri militari, armi collaudate, efficaci e che scoraggeranno potenziali aggressori", ha detto il ministro polacco. (Vap)