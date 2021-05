Marocco-Spagna: giornalista marocchina fermata a Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista marocchina Fatim-Zahra Rajmi, inviato speciale dell'emittente "ChoufTV" del Marocco, è stata fermata dalla polizia spagnola nell'enclave di Ceuta. La giornalista, nota per i suoi reportage sul campo trasmessi in diretta sul sito "ChoufTV", è stata arrestata venerdì 21 maggio. A renderlo noto è stato Driss Chahtane, direttore di questo media online, ha annunciato che "i giornalisti in Marocco sono sotto shock. La loro collega, Fatim-Zahra Rajmi, è stata arrestata da diversi elementi della Guardia Civil armati". La donna era stata inviata a Ceuta perché ha la doppia nazionalità, marocchina e spagnola. Ciò semplificava l'accesso nella città spagnola, ed ha coperto l'afflusso di migranti verso quella città. Il giorno prima del suo arresto, "ha ricevuto pressioni da elementi della Guardia Civil che l'hanno accusata di usare l'espressione: Ceuta occupata nei suoi reportage", detto Chahtane. "venerdì mattina, alle 10, mentre si stava dirigendo da Ceuta ad Algesiras per coprire un sit-in davanti al consolato marocchino contro l'accoglienza delle autorità spagnole del capo del Fronte Polisario, Brahim Ghali, è rimasta sorpresa dall'irruzione del tre veicoli, all'interno dei quali erano presenti poliziotti armati che l'hanno arrestata, ammanettata e caricata a bordo dicendole che era oggetto di indagine", prosegue il fondatore di "ChoufTV".(Res)