Roma: chiuso bar a Porta Pia con provvedimento del questore, violava norme anti Covid

- "Chiuso con provvedimento del questore di Roma". Questo è quanto riporta il cartello che per 5 giorni resterà affisso alla porta chiusa di un bar nella zona di Porta Pia. Il provvedimento, notificato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Porta Pia, è stato adottato a seguito di alcune violazioni riscontrate dagli stessi poliziotti nei mesi scorsi. In particolare nel gennaio scorso, dopo una chiusura eseguita come sanzione accessoria per violazione alle norme anti Covid, il titolare aveva rimosso i sigilli ed era stato per questo anche denunciato all'autorità giudiziaria. Altre 2 violazioni alle norme governative per il contrasto alla diffusione della pandemia sono state registrate nel mese di aprile. Tali comportamenti hanno consentito al questore di adottare, in applicazione dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, il provvedimento di chiusura per 5 giorni.(Rer)