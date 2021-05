Lazio: Coldiretti, taglio del nastro a Tarquinia per cantiere consorzio bonifica litorale nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taglio del nastro a Tarquinia per l'avvio dei lavori di completamento del terzo lotto relativo agli impianti di irrigazione del Consorzio di bonifica litorale nord. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alle Politiche agricole e forestali, Francesco Battistoni, il capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti, il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri e della federazione di Viterbo, Mauro Pacifici, il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi e il Direttore generale Anbi, Massimo Gargano, oltre ai rappresentanti istituzionali di enti e associazioni del territorio. Lo comunica in una nota la Coldiretti Lazio. (segue) (Com)