Lazio: Coldiretti, taglio del nastro a Tarquinia per cantiere consorzio bonifica litorale nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata importantissima perché afferma un principio caposaldo della riorganizzazione dei consorzi di bonifica della nostra Regione - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - l'efficienza, l'investimento e soprattutto il reddito agli agricoltori. Tutti quelli che saranno i grandi appalti inaugurati come quello di Tarquinia, daranno garanzia agli agricoltori di poter spendere meno e poter avere la risorsa disponibile nel momento in cui serve. Questo è il grande obiettivo che la Coldiretti si è posta nel lavoro della riorganizzazione dei consorzi di bonifica del Lazio". "L'impianto a canalette attivo dal 1960, verrà trasformato in un impianto tubato in pressione su una superficie di circa 2150 ettari a valle della ferrovia Roma-Pisa, compresa tra il fiume Marta e il torrente Mignone, denominato terzo lotto. Un lavoro reso possibile - aggiunge la nota - grazie ai fondi del Psrn, il Programma nazionale per lo sviluppo rurale 2014-2020, stanziati dal Mipaf, il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali". (segue) (Com)