Lazio: Coldiretti, taglio del nastro a Tarquinia per cantiere consorzio bonifica litorale nord (3)

- "Credo che interventi come questo - spiega il presidente del Consorzio di bonifica litorale nord e di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti - diano una risposta al mondo agricolo, anche sotto un altro aspetto molto importante per noi, che è quello del costo dell'acqua. Sul nostro comprensorio di bonifica insistono 1.450 chilometri di condutture irrigue, che portano l'acqua a 26 mila ettari. Queste condutture, però, sono spesso un datate e hanno continuo bisogno di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Interventi che impongono a volte l'interruzione del servizio di erogazione, spesso anche in periodi critici per le culture. E soprattutto questo lavoro incide, insieme al costo energetico, a innalzare moltissimo il costo dell'acqua per gli agricoltori". Costi che pesano maggiormente per alcuni comparti come quello zootecnico. "Un costo che è diventato insostenibile soprattutto per le colture a più basso valore aggiunto - aggiunge Sacchetti - penso alle foraggiere, che incidono in maniera importante su alcune filiere, in particolare quelle della zootecnia da latte, tipica del nostro Agro romano, che è già in difficoltà causa della crisi determinata dalla pandemia". (segue) (Com)