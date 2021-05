Lazio: Coldiretti, taglio del nastro a Tarquinia per cantiere consorzio bonifica litorale nord (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale il lavoro svolto dalla Regione Lazio in questo processo di rinnovamento dei Consorzi di Bonifica. Ci tengo a ringraziare personalmente e pubblicamente il capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti - prosegue Sacchetti - per quello che ha fatto per il mondo dei consorzi di bonifica e soprattutto per il nostro. Siamo stati i primi ad uscire dalla fase commissariale e dalla fusione. Si è fatto carico di un processo di riforma complesso e molto ambizioso. Lo ha fatto mettendoci il peso dell'amministrazione e mettendoci la faccia. Credo che questo, più di ogni altra cosa, abbia contribuito a restituire un clima di fiducia, di serenità e trasparenza ad un un mondo che ne aveva davvero molto bisogno - spiega -. E credo che anche la composizione della nostra amministrazione vada in quest'ottica. Il fatto che i tre presidenti delle principali associazioni agricole si siano messi insieme per lavorare in un clima di grandissima cordialità, fiducia e senso del dovere, credo che vada in questa direzione e sia un ottimo auspicio per il futuro dei nostri consorzi", conclude. (Com)