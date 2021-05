Egitto-Cipro: oggi incontro fra ministri Esteri al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente e la questione di Cipro saranno alcuni dei temi che il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides discuterà oggi con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, al Cairo. Christodoulides è arrivato in Egitto ieri sera per una visita di lavoro e sarà ricevuto anche dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Christodoulides e Shoukry avranno dapprima un incontro privato a cui seguiranno discussioni ampliate con la partecipazione delle delegazioni dei due ministeri degli Esteri, che esamineranno le relazioni bilaterali tra Cipro e l'Egitto e valuteranno dei modi concreti per rafforzarle ulteriormente. Inoltre, i capi delle diplomazie discuteranno questioni relative alla promozione della cooperazione regionale e si scambieranno opinioni, tra l'altro, sul problema di Cipro, sul Mediterraneo orientale e sulle relazioni tra l’Ue e l’Egitto. I due ministri dovrebbero anche discutere degli ultimi sviluppi nella regione, alla luce del cessate il fuoco che è stato raggiunto in Israele e Gaza, come risultato dello sforzo di mediazione dell'Egitto, nonché degli sforzi e delle prospettive per una riduzione permanente dell'escalation. Con il presidente al Sisi, Christodoulides avrà l'opportunità di discutere questioni relative alle relazioni bilaterali tra Cipro ed Egitto, nonché questioni regionali e internazionali di reciproco interesse. (Gra)