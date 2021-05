Ciad: presidente ghanese Akufo-Addo, se vuole rimanere nell'Ua Paese sia presto democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Ciad vuole restare all'interno dell'Unione africana è necessario che i leader militari che guidano il Paese dopo la morte del presidente Idriss Deby siano presto democratici. Lo ha detto il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, in un'intervista congiunta a "Rfi" e "France 24", nella quale ha sottolineato che i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Unione africana (Ua) non sono "indulgenti con i militari" (che hanno preso il potere) in Ciad, come non lo sono con quelli del Mali, dove ad agosto scorso si è tenuto un analogo colpo di Stato. "Ci sono circostanze, come in Mali e in Ciad, in cui la realtà richiede di trovare un accordo con la situazione creata dai militari. Per la stabilità di tali paesi, in modo che non cadano nell'anarchia, è riconosciuto che questo potere (militare) esiste. Ma se questi paesi vogliono restare all'interno dell'Ua e delle loro organizzazioni regionali, devono sapere che a medio termine dovranno essere democratici", ha detto Akufo-Addo, ricordando che in Mali, i leader della transizione non potranno candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022. (Frp)