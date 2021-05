Usa: fonti stampa, Blinken in Israele e Cisgiordania mercoledì e giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha in programma di visitare Israele e la Cisgiordania mercoledì e giovedì prossimi, 26 e 27 maggio. Lo ha riferito una fonte familiare a media internazionali, precisando quanto annunciato ieri dallo stesso Blinken, che ha fatto sapere che si recherà presto in Medio Oriente per incontrare le autorità di Israele e Palestina a seguito dell'aumento di tensioni al confine tra Israele e la striscia di Gaza, senza precisare le date esatte della visita. (Nys)