Covid: Coldiretti, 10 per cento incassi in più nel primo weekend con coprifuoco alle 23

- Nel primo fine settimana con lo spostamento del coprifuoco alle 23 si stima in media di almeno il 10 per cento degli incassi in più in ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo per le maggiori consumazioni al tavolo e in alcuni casi anche la possibilità di un doppio turno. Così la Coldiretti in una nota, aggiungendo che lo spostamento del coprifuoco alle 23 è solo un primo passo verso la riapertura totale. Il via libera dal primo giugno ai pasti al coperto, prosegue la nota, consentirà la riapertura di circa 180 mila realtà della ristorazione in tutto il Paese. L’entrata in vigore del decreto a pieno regime con lo stop al coprifuoco il 21 giugno e la riapertura totale vale per la ristorazione almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi per la ristorazione durante l’estate secondo Coldiretti: un appuntamento atteso anche per sostenere il turismo nazionale e straniero con l’arrivo del green pass che potrebbe consentire l’arrivo di 28 milioni di turismi europei che prima della pandemia venivano in vacanza in Italia durante l’estate. (Com)