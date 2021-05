Roma 2021: Municipi, Compagnone (Pd), partecipo a primarie per riportare nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo alcuni giorni di lunga e profonda riflessione, sono giunto alla decisione di partecipare alle primarie del centrosinistra come candidato presidente del municipio VI. Ho maturato questa decisione ascoltando le richieste di moltissime persone, delle associazioni del territorio, dei comitati". Lo dichiara in una nota il capogruppo dem in Municipio VI Fabrizio Compagnone. "Non è stata una scelta semplice. La situazione attuale della città, quella del sesto municipio, tutte le responsabilità della candidatura a un ruolo così importante, sono elementi che fanno, senza ombra di dubbio, tremare le gambe. Dopo una lunga esperienza amministrativa e, negli ultimi anni, come segretario del partito locale e capogruppo del del Pd in municipio, sono fortemente convinto che sia giunto il momento di riportare i nostri principi, valori, idee e progetti al governo della amministrazione municipale". (segue) (Com)