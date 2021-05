© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta perdite di tempo, la Lega aveva proposto l'azzeramento del Copasir e infatti sia Volpi che Arrigoni hanno presentato le dimissioni: ci aspettiamo che anche gli altri partiti facciano lo stesso, è inaccettabile bruciare altri giorni per difendere un pugno di poltrone. Così in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. (Com)