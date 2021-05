Teatro Roma: Mollicone (Fd'I), bene Franceschini, ma Zingaretti e Raggi riconoscano fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Franceschini sulla necessità di risoluzione delle criticità del Teatro di Roma ma riteniamo che Zingaretti e Raggi debbano riconoscere il disastro della gestione Bevilacqua, fermando la 'pandemia' di consulenze e assegnazioni dirette, dimissionando l'attuale presidente". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "Il magistrato Rummo è in chiara incompatibilità: come fa un magistrato contabile, proveniente dalla Corte dei Conti, organismo vigilante delle finanze pubbliche, ad amministrare milioni di euro provenienti dallo Stato, dalla Regione e dal Comune? La nomina di direttore spettava a De Fusco, unico con requisiti e capacità artistica ad aver partecipato a manifestazione di interesse, proveniente da importanti esperienze professionali - spiega Mollicone -. Pinelli, come abbiamo già denunciato, era senza requisiti fin dall'inizio. Corsetti e Corona dovrebbero essere cacciati: il primo per manifesta incapacità, come già avvenuto; l'altra per aver trasformato il Teatro India in una sorta di 'centro sociale'. Invieremo gli atti presentati in Parlamento e in Campidoglio con il capogruppo De Priamo alla Corte dei Conti e Anac", conclude. (Com)