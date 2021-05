Spagna-Marocco: crisi migranti mette a rischio un giro d'affari da 10 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni fra Spagna e Marocco causate dall’afflusso di migliaia di migranti nell’exclave di Ceuta hanno generato “preoccupazione” e confusione tra le aziende spagnole che temono un potenziale deterioramento dei rapporti economici. È quanto riferiscono a “El Mundo” fonti della Confederazione delle imprese spagnole (Ceoe), secondo cui Madrid e Rabat hanno mantenuto per decenni una relazione simbiotica strategica a livello commerciale. Madrid, d’altronde, trova nel suo vicino meridionale una porta d'accesso all'Africa e un'economia in piena modernizzazione che, sino all'arrivo della pandemia di Covid, ha richiesto ogni anno sempre più prodotti di fabbricazione iberica. Allo stesso modo, la Spagna è il principale acquirente dei prodotti del Paese nordafricano e la via di accesso all'Europa, con tutto ciò che questo comporta a livello di attrazione degli investimenti esteri e di fondi comunitari. (segue) (Spm)