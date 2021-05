Spagna-Marocco: crisi migranti mette a rischio un giro d'affari da 10 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti del Ceoe, ci sono in gioco più di 10 miliardi di euro all'anno per le aziende spagnole. Questo importo è la somma degli 8,4 miliardi annui di beni e servizi che circa 22 mila aziende hanno esportato nel Paese vicino prima che scoppiasse la pandemia - il doppio rispetto al 2011 - e dei restanti 1,5 miliardi che attualmente costituiscono lo stock di investimenti spagnoli nel Paese nordafricano. Secondo l'ultimo elenco pubblicato da Icex, l’agenzia dell’import-export iberica, più di 330 gruppi spagnoli si sono stabiliti in Marocco. I due rivali più temibili per Madrid sono la Francia, a causa del suo antico passato coloniale, e gli Stati Uniti, che hanno intensificato i legami con il Marocco sino a diventarne il terzo partner commerciale. Pertanto, i buoni rapporti con il Marocco per le imprese spagnole sono la chiave per compensare il vantaggio che la lingua offre alla Francia nella regione e al potere commerciale statunitense. (Spm)