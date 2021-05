© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche ieri abbiamo atteso inutilmente le dimissioni degli altri membri del Copasir, dopo quelle dei leghisti Volpi ed Arrigoni, per azzerare il comitato e rifarlo da zero nel pieno rispetto della legge: la Lega ha mantenuto la parola, ci aspettiamo che gli altri partiti facciano lo stesso. Così in una nota Andrea Crippa, vice segretario della Lega. (Com)