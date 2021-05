Ambiente: Fico, centrale dibattito su tutela ecosistema in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La biodiversità è un'inestimabile risorsa ed è il bene comune globale per eccellenza, da tutelare e proteggere con adeguate strategie ai livelli nazionali e sovranazionali, ma anche con il contributo attivo di ciascun cittadino del pianeta". Questo uno dei passaggi del messaggio pubblicato su Facebook dal presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della "Giornata internazionale per la diversità biologica". Un'occasione per ribadire la centralità del "dibattito sull'inserimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in Costituzione". Il declino della biodiversità, secondo il presidente, "è uno dei maggiori problemi ambientali che l’umanità si trovi ad affrontare e lo scoppio della pandemia non è che la drammatica conferma di quanto sia urgente invertire la tendenza di una natura lasciata alla mercé di politiche predatorie e cercare di preservare ecosistemi sempre più fragili, e dunque più esposti ai salti di specie da cui originano le pandemie come quella che stiamo ancora vivendo". Alla luce di questa condizione, "serve difendere il suolo terrestre e le foreste tropicali. E allo stesso modo - ha aggiunto - affrontare l'emergenza climatica. Tutti fattori che impattano sulla biodiversità. (segue) (Rin)