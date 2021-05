Ambiente: Fico, centrale dibattito su tutela ecosistema in Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della biodiversità, ha ricordato il presidente, "invertire la rotta rappresenta una missione talmente vasta e complessa da poter essere portata a termine soltanto se affrontata a livello globale. Il traino può essere l'Europa, che con il Green deal e il Recovery fund sta dando segnali chiari. Gli obiettivi globali ed europei puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione, al rafforzamento di soluzioni di economia circolare per proteggere la natura e la biodiversità, a garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente". Per il presidente "l’Italia, con un ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità di valore inestimabile, e dunque con un patrimonio unico da proteggere, deve saper cogliere la sfida della transizione ecologica come una grande opportunità. Per questo è centrale il dibattito sull'inserimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in Costituzione. Lo è nell'interesse delle future generazioni". (Rin)