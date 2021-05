Libia: fonti "Nova", imminente vertice Saleh-Mishri in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto nelle prossime ore, o al massimo domani, un incontro tra il presidente del parlamento libico, Aguilah Saleh, e quello dell'Alto Consiglio di Stato, Khalid al-Mishri. Lo riferiscono fonti vicine alla presidenza del Consiglio di Stato libico ad "Agenzia Nova". Lo scopo dell'incontro è quello di discutere i nomi che sono stati stabiliti in merito alle posizioni sovrane e dovrebbe tenersi un giorno prima della seduta programmata della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, prevista per lunedì prossimo, per votare questi nomi. Il presidente del parlamento libico, Saleh, è arrivato in queste ore nella città marocchina di Bouznika dove si terrà il vertice. (Lit)