Milano 2021: Cecchetti (Lega), lunedì vertice importante per candidato, stiamo vagliando almeno 10 nomi forti

- "Stiamo decidendo, lunedì ci sarà un vertice importante. Ci sono almeno dieci nominativi di candidati su Milano preparati, forti. Stiamo vagliando le ipotesi. Nei prossimi giorni arriverà in candidato ideale per Milano". Lo ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, a margine di un'iniziativa della Lega in via Fauché a Milano in merito al candidato del centrodestra per le amministrative milanesi. "Noi ci troviamo ad avere a che fare con un sindaco che in questi anni ha pensato a come aumentare le tasse, ha creato e potenziato l'area C e l'area B, quindi tasse su tasse - ha aggiunto Cecchetti - Ha aumentato a 2 euro il biglietto dell'Atm e poi è contento di aver fatto tante piste ciclabili che non funzionano. Questo è il sindaco Sala, speriamo presto di cambiarlo". (Rem)