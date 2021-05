Lega: Cecchetti, oggi mille gazebo nelle piazze lombarde per incontrare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono mille i gazebo nelle piazze della Lombardia. La Lega torna in piazza finalmente dal vivo per incontrare i cittadini lombardi dopo un anno difficile". Lo ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, a margine di un'iniziativa della Lega in via Fauché a Milano. "Noi oggi con 120 nostri esponenti eletti nelle istituzioni saremo nei gazebo per ascoltare la gente e per rispondere alle loro domande - ha aggiunto Cecchetti - Parleremo di tutto ciò che è stato fatto in Regione Lombardia e a livello nazionale. Se finalmente si torna a un barlume di normalità lo si deve alla caparbietà dei ministri della Lega e di Matteo Salvini che è riuscito a convincere l'altra parte del governo a riaprire, con la testa e con la sicurezza, ma per tornare un attimo alla normalità".(Rem)