Francia: ministro Interno, problemi polizia causati da debolezza sistema giudiziario

- Le difficoltà della polizia in Francia sono causate dalla debolezza degli strumenti a disposizione del sistema giudiziario. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, in un’intervista a “Le Parisien”. Mercoledì scorso Darmanin ha partecipato a una manifestazione della polizia organizzata per protestare contro le uccisioni di due agenti delle forze di sicurezza nelle ultime settimane. La decisione di partecipare alla protesta, tuttavia, sembra aver creato una crepa nel governo, visto le contestazioni del ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, che ha condannato le dichiarazioni molto dure di alcuni manifestanti in merito al sistema giudiziario. “Non sono immune alla tristezza degli agenti di polizia che hanno perso due colleghi in due settimane. Le parole che si pronunciano o i volantini che si distribuiscono non li faccio miei. Il mio lavoro, tuttavia, è ascoltare la loro rabbia, capire le richieste e poi trasformarle in testi legislativi, mezzi materiali e sostegno umano. Sarei un ministro dell'Interno simpatico se non stessi tra le donne e gli uomini della polizia nazionale. Ma non svolgi il tuo lavoro semplicemente leggendo appunti e restando nel tuo ufficio”, ha detto Darmanin. (segue) (Frp)