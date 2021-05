Francia: ministro Interno, problemi polizia causati da debolezza sistema giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle polemiche sollevate dal collega Dupond-Moretti, il ministro dell’Interno ha una posizione chiara. “Non mi hai mai sentito dire una parola contro i magistrati. L'indipendenza della magistratura è una condizione dello Stato di diritto, non dobbiamo opporci ai magistrati e alla polizia. È assurdo e controproducente. Ogni mattina, i pubblici ministeri e i magistrati non si alzano e dicono: liberiamo i delinquenti. Noto, però, che il sistema giudiziario non ha sempre avuto i mezzi per lavorare”, ha detto Darmanin. “Il problema della polizia è la debolezza dei mezzi a disposizione della giustizia. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare le cose. Lo stanziamento di bilancio alla voce della giustizia è uno dei più bassi in Europa e questo è un problema. Questo è il motivo per cui stiamo per aumentarlo in modo significativo. Ci sono 250 mila poliziotti e gendarmi in Francia, per solo 8 mila magistrati”, ha detto il ministro, annunciando anche la creazione di 15 mila posti di lavoro per il personale carcerario. (Frp)