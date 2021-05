© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è la prima regione italiana per utilizzo di vaccini, con il 95,4 per cento delle dosi somministrate su quelle consegnate. A maggio somministrato 1,8 milioni di dosi su circa 1,6 milioni di consegnato, riducendo ulteriormente le scorte. Cresce l’adesione dei 40enni al 59 per cento" lo ha scritto in un tweet Letizia Moratti vicepresidente di Regione Lombardia e assessore regionale al welfare. (Rem)