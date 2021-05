Russia: premier russo, lo Sputnik V è uno dei vaccini anti Covid più richiesti al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sputnik V russo è uno dei vaccini contro il coronavirus più richiesti al mondo, un fatto che ha dimostrato la sua sicurezza ed efficacia. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin nel suo intervento alla videoconferenza Novoe Znanie. "Oggi lo Sputnik V è registrato in quasi settanta paesi del mondo. Dopo tutto, il vaccino russo ha dimostrato la sua sicurezza ed efficacia. Si può già dire ufficialmente: lo Sputnik V è uno dei vaccini più richiesti al mondo", ha detto Mishustin. Il premier ha ricordato che all'inizio della pandemia nessuno voleva riconoscere la capacità degli scienziati russi. "In questo caso è stato importante spiegare correttamente e facilmente perché questo vaccino proteggerà le persone dal virus. La capacità di convincere e presentare le tue idee sono qualità molto importanti", ha detto il primo ministro. Mishustin ha sottolineato che questo deve essere appreso, "soprattutto per le persone che vogliono cambiare il mondo e offrirgli qualcosa di nuovo". (Rum)