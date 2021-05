Grecia: Covid, dal primo giugno saranno rilanciati i primi certificati verdi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sarà pronta a rilasciare il proprio certificato verde digitale dal primo giugno. È quanto affermato all’emittente televisiva ellenica “Skai” dal viceministro del Governo digitale, George Georgantas, secondo cui questo "passaporto sanitario", che faciliterà i viaggi all'interno dei Paesi dell'Ue, dovrebbe essere messo in funzione all'interno dell'Unione probabilmente dal 20 giugno. Il certificato verde digitale serve ad attestare che una persona è stata vaccinata conto il Covid-19, si è sottoposto a un test diagnostico negativo o si è ripreso dalla malattia. Dal primo giugno, i cittadini greci potranno accedere alla piattaforma digitale unificata del governo e richiedere il certificato utilizzando i loro accessi personali. I certificati verdi digitali saranno validi in tutti gli Stati membri dell'Ue e conterranno un codice QR firmato digitalmente per proteggere dalla contraffazione. (Gra)