Roma: incidente mortale in via Palmiro Togliatti, indagini in corso

- Pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un incidente stradale con esito mortale, verso le 4 di questa mattina, in viale Palmiro Togliatti, altezza civico 801. Trattasi di un investimento di un uomo privo di documenti, che è stato colpito da un veicolo, datosi alla fuga dopo l’impatto. Un autobus del servizio pubblico, sopraggiunto poco dopo, si è fermato per evitare che il corpo a terra venisse colpito da altri veicoli. L’uomo investito, su cui sono in corso ulteriori accertamenti circa l’identità, è deceduto durante il trasporto al Policlinico Casilino. I caschi bianchi hanno avviato immediatamente le indagini, tuttora in corso, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per rintracciare il mezzo datosi alla fuga. Gli agenti sono al lavoro su una serie di elementi raccolti sul luogo dell’accaduto e stanno procedendo con ulteriori accertamenti, anche attraverso la visione delle immagini telecamere della zona. (Rer)