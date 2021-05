Grecia: da lunedì in funzione a Rodi nuovo mega centro vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrerà in funzione lunedì il nuovo mega centro vaccinale della Protezione Civile di Rodi. Secondo quanto riferisce il quotidiano ellenico “Kathimerini”, il centro, dotato di 24 postazioni, sarà ospitato nelle strutture della palestra coperta di Kallithea a Faliraki. Il viceministro della Protezione civile e della gestione delle crisi, Nikos Hardalias, accompagnato dal segretario generale dell'Assistenza sanitaria primaria, Mario Themistokleous, e da un gruppo di dirigenti della segreteria generale della Protezione civile, hanno visitato oggi l'area in cui è stato allestito il centro. Hardalias ha dichiarato il “nuovo mega centro vaccinale è molto importante perché mette in luce, oltre alla necessità di proseguire la campagna di vaccinazione, la nostra attenzione per la questione del turismo. Vogliamo che tutti coloro che accoglieranno i viaggiatori siano al sicuro ma anche che gli stessi visitatori che verranno a trovarci siano altrettanto sicuri”. (Gra)