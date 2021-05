Germania-Regno Unito: Covid, Berlino da domani vieta tutti i viaggi non essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha classificato il Regno Unito come un’area da tenere sotto controllo a causa della variante indiana del Covid-19 e, quindi, ha vietato da domani, domenica 23 maggio, tutti i viaggi a eccezione di quelli essenziali. L'ambasciata tedesca nel Regno Unito ha affermato che la nuova classificazione è dovuta ai "focolai locali che si stanno verificando nel Paese, inclusi i casi di varianti più infettive come quella indiana". L'ambasciatore Andreas Michaelis ha detto che la decisione è stata presa dopo aver esaminato "tutti i dati e i dettagli a disposizione”. “Non abbiamo preso questa decisione alla leggera", ha aggiunto Michaelis. Con l'entrata in vigore della nuova misura, i cittadini tedeschi che rientrano dal Regno Unito saranno ammessi in Germania, mentre per gli altri sarà necessario motivare il viaggio con delle necessità essenziali. Tutti dovranno presentare un test negativo al Covid-19 non più vecchio di 48 ore e dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane al loro arrivo. La variante B.1.617 è stata scoperta per la prima volta in India lo scorso ottobre e da allora si è diffusa in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Sinora nel Regno Unito sono stati rilevati più di 3.850 casi della variante indiana. (Geb)