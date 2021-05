Roma: picchia ed estorce denaro alla madre per comprare droga, arrestato 14enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Centocelle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Roma, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, a carico di un 14enne che per più di un anno ha vessato la madre. A seguito della denuncia, i carabinieri hanno avviato un’attività investigativa, nel corso della quale è stato accertato che il figlio, in svariate circostanze, da inizio dicembre del 2019 e durate fino a qualche giorno fa, ha minacciato, vessato e in alcuni casi anche picchiato, la mamma al fine di farsi consegnare del denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Portata alla luce l’escalation di violenze commesse dal ragazzo, i carabinieri lo hanno arrestato e tradotto presso una comunità per i minori, a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rer)