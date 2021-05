Usa-Turchia: colloquio Blinken-Cavusoglu, focus sulla cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e la sua controparte turca, Mevlut Cavusoglu, hanno discusso in una telefonata l'importanza della cooperazione continua tra i loro due paesi su questioni globali, tra cui Siria e Afghanistan. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, in un comunicato stampa. Gli Stati Uniti e la Turchia sono stati in disaccordo sul fatto che gli Usa riconoscessero il genocidio armeno e il sostegno di Washington a Israele nella sua recente battaglia di 11 giorni con i palestinesi. "Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri turco Mevlut Çavusoglu", ha detto Price nel comunicato di venerdì. "Il segretario Blinken e il ministro degli Esteri Cavusoglu hanno discusso dell'importanza della cooperazione tra Stati Uniti e Turchia, compresi i nostri interessi condivisi in Siria e Afghanistan". (Res)