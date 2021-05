Agroalimentare: Coldiretti su Giornata biodiversità, in Italia persi tre frutti su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione favorito anche dalla pandemia che ha tagliato gli sbocchi di mercato per la chiusura del canale della ristorazione e l’assenza di turisti. Lo scrive la Coldiretti in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, aggiungendo che molte varietà di frutta sono oggi considerate a rischio di scomparsa per effetto dei moderni sistemi di distribuzione commerciale, che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta. Per salvare il patrimonio agroalimentare Made in Italy, prosegue la nota, un’azione di recupero decisiva si deve in Italia ai nuovi sbocchi commerciali creati dai mercati degli agricoltori e dalle fattorie di Campagna Amica attivi in tutte le Regioni, che hanno offerto opportunità economiche agli allevatori e ai coltivatori di varietà e razze a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai sopravvissute alle regole delle moderne forme di commercio. (segue) (Com)