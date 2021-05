Roma: Raggi, torna la web app per vivere le spiagge in tutta sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torna Seapass - Il Mare di Roma!. È la nostra web app pensata per vivere le spiagge del litorale di Roma in tutta sicurezza. Si potrà sapere in tempo reale i dati sull’affluenza e quindi potendo scegliere dove andare senza fare lunghe file inutili". Così in un post Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È un servizio che abbiamo lanciato lo scorso anno, per primi in Italia. L’obiettivo del nostro 'modello Roma' è quello di permettere a cittadini e visitatori di passare delle belle giornate al mare, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali e regionali, e di dare sostegno al comparto ricettivo: ai gestori degli stabilimenti balneari quest’idea è piaciuta molto - spiega la sindaca - perché li ha aiutati a evitare assembramenti e a lavorare con una marcia in più. La web app, disponibile sul sito, è già attiva nei weekend per tutti i 21 varchi d’accesso alle spiagge libere, mentre a partire dal primo giugno si potrà utilizzare tutti i giorni per Ostia Levante, e dal 15 giugno per Ostia Centro e Ostia Ponente. Dal primo al 30 settembre, per tutti i varchi, tornerà ad essere attiva solamente nei weekend", conclude Raggi.(Rer)