Spagna: "El Pais", Aragones e Sanchez pronti a rilanciare il dialogo sulla Catalogna

- Pere Aragones, neo presidente della Generalit della Catalogna, e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, sarebbero pronti a rilanciare il dialogo fra Barcellona e Madrid. È quanto si legge in un editoriale di “El Pais” che cita fonti della nuova amministrazione regionale insediatasi a Barcellona dopo il voto di investitura ricevuto ieri da Aragones, leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Pur facendo parte del fronte indipendentista, Erc ha mostrato sin dalla campagna elettorale per il voto dello scorso 14 febbraio la volontà di aprire un dialogo con il governo centrale, al contrario di quanto espresso da Uniti per la Catalogna (JxCat) e dal partito antisistema Candidatura di unità popolare (Cup). La volontà del presidente catalano sarebbe quella di fissare un incontro a giugno, ma prima dovrà essere istituita una commissione nel parlamento di Barcellona e creato uno spazio di dibattito che i movimenti indipendentisti hanno chiamato "Accordo nazionale di autodeterminazione e amnistia". "Anche se non è facile, i rapporti con il Madrid cambieranno in meglio", ha assicurato il presidente nel suo discorso d’investitura di ieri. (segue) (Spm)