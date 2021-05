Spagna: "El Pais", Aragones e Sanchez pronti a rilanciare il dialogo sulla Catalogna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del governo di Madrid, riferiscono le fonti di “El Pais”, c’è la volontà di riprendere il dialogo “il prima possibile” anche se al momento non viene indicata una data precisa per l'incontro. Con tutte le precauzioni dovute ai disaccordi accumulati con gli ultimi governi della Generalitat, l'esecutivo di Pedro Sanchez vuole continuare il suo impegno volto a ridurre la tensione sulla Catalogna e sostiene che il tavolo di dialogo di è interrotto a causa della pandemia e della mancanza di volontà di Quim Torra, il predecessore di Aragones, di negoziare. Ieri Sanchez ha accolto positivamente il nuovo governo della Catalogna, ribadendo la volontà di avviare il dialogo ma tracciando anche dei limiti. “La vaccinazione, una ripresa senza lasciare indietro nessuno, il ricongiungimento tra catalani, e fra i catalani e il resto degli spagnoli: questi sono gli obiettivi su cui lavorare insieme. Rendiamolo possibile", ha detto il premier spagnolo in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Resta sul tavolo la questione dell’amnistia nei confronti degli esponenti politici catalani condannati per i fatti che seguirono il referendum indipendentista del 2017. Secondo le fonti, tuttavia, all’interno del governo ci sarebbe una posizione favorevole all’amnistia ma la decisione finale spetterà a Sanchez. (Spm)